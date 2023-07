Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 313,00 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 313,00 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 311,49 USD. Mit einem Wert von 311,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.617.075 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 316,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 255,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 275,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,02 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

