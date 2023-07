Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 280,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:19 Uhr 0,3 Prozent auf 280,15 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 280,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,30 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.261 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,80 EUR) erklomm das Papier am 13.07.2023. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Mit einem Kursverlust von 68,18 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,72 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.07.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,02 USD je Aktie.

