Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 301,64 USD nach.

Die Aktie verlor um 02:00 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 301,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.240 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,14 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 70,79 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 31.999,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

