Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 299,79 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,6 Prozent auf 299,79 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 298,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 299,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.160.516 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 8,81 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 240,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Am 27.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Musk: Käfigkampf mit Zuckerberg soll vor historischer Kulisse in Italien stattfinden

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment abgeworfen

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?