Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag höher

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 275,50 EUR zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 275,50 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,50 EUR zu. Bei 273,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.602 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 297,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 7,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,15 EUR). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 209,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

