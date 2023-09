Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 305,98 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 305,98 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.529 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 71,21 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 2,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

