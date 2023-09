Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 306,75 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 306,75 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 308,60 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 306,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.501.237 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 248,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,47 USD im Jahr 2023 aus.

