Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 285,40 EUR.

Um 09:13 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 285,40 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 285,90 EUR aus. Bei 285,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 451 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 4,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 220,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

