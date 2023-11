Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 307,90 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 307,90 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 308,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 307,15 EUR aus. Bei 307,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.971 Aktien.

Am 12.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 104,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 193,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,30 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Diese große Investmentchance sieht Anlagestratege Richard Bernstein

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch fester: Meta und X müssen Nutzer einbüßen

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht