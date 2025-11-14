DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagabend zu

14.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 611,34 USD.

Meta Platforms (ex Facebook)
526,70 EUR 5,70 EUR 1,09%
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 611,34 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 612,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 601,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.912.073 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 23,22 Prozent niedriger. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,50 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,02 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 816,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 6,03 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent auf 51,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 04.02.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 36,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst

NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
