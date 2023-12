Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 331,30 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 331,30 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 329,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 333,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.328.510 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 342,92 USD erreichte der Titel am 23.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 112,47 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 66,05 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS lag bei 4,39 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

