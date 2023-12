Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Donnerstagvormittag an

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 308,45 EUR zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 308,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 310,15 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 309,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.340 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 315,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,37 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (105,92 EUR). Abschläge von 65,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.146,00 USD – ein Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

