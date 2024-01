Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 374,02 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 374,02 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 369,59 USD ein. Bei 370,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 19.310.046 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (377,06 USD) erklomm das Papier am 12.01.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. Bei 131,76 USD erreichte der Anteilsschein am 13.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 373,38 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

