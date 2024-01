Blick auf Aktienkurs

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger

15.01.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 374,02 USD abwärts.

Werbung

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 374,02 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 369,59 USD ein. Bei 370,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 19.310.046 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2024 auf bis zu 377,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 131,76 USD fiel das Papier am 13.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 373,38 USD angegeben. Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,37 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien Nach großen Kurszuwächsen in 2023: So könnte es für die "Magnificent Seven" weitergehen Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com