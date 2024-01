Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 374,02 USD ab.

Um 01:59 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 374,02 USD ab. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 369,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 370,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 19.310.046 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 377,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,81 Prozent. Am 13.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 373,38 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,37 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

