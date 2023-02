Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Mittag zu

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 166,94 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,18 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.078 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,00 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 22,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,27 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Abschläge von 87,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.04.2023 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Wert Meta-Aktie tiefer: Facebook- und Instagram-Accounts von Donald Trump wieder freigeschaltet

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Meta Platforms-Aktie

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com