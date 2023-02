Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag leichter

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 165,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,22 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 197 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.671,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,61 USD je Aktie aus.

