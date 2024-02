Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 476,59 USD zu.

Um 12:03 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 476,59 USD nach oben. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.923 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 485,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 1,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 64,82 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

