Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 477,65 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 477,65 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 478,60 USD zu. Bei 475,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.699.616 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 485,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,74 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,67 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 64,90 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 40.111,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 19,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta zahlt erstmals Dividende: Warum das für Mark Zuckerberg trotz immenser Steuerabgaben ein großer Gewinn ist

Meta-Aktie im Aufwind: Meta-Chef Mark Zuckerberg kritisiert Konkurrenz-Brille von Apple

Tech-Werte im Blick: Diese Aktien befinden sich auf der "High-Conviction"-Liste der Citigroup