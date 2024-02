Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 442,25 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 442,25 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 443,95 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 442,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.299 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 450,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,83 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,44 EUR. Dieser Wert wurde am 28.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 01.02.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,90 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

