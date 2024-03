Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag leichter

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 488,70 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 488,70 USD. Bei 484,14 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 488,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.749.408 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (523,57 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,14 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2023 bei 193,72 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,36 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,29 USD aus. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 480,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

