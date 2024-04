Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 517,68 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 517,68 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 518,47 USD. Bei 516,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 457.488 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 531,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 207,14 USD fiel das Papier am 26.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,75 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 485,25 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.111,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32.165,00 USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 23.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,09 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

