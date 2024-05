Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 472,25 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 472,25 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 476,84 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 471,70 USD. Bei 474,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 474.897 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 12,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2023 bei 235,53 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 100,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 515,88 USD.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 20,21 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

