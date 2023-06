Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag leichter

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr um 0,6 Prozent auf 271,83 USD nach. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 14.951 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 276,57 USD. Mit einem Zuwachs von 1,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 67,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,50 USD.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.908,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,85 USD fest.

