Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:42 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 275,45 USD nach oben. Bei 277,29 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 272,16 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.482.760 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 277,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 68,02 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,50 USD.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.645,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.908,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.07.2023 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

