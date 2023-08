Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 304,56 USD.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 304,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.353 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 6,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,38 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

