Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 302,28 USD ab.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 302,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 302,00 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 306,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.442.238 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,91 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

