Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotem Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 305,48 USD nach.

Um 16:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,0 Prozent auf 305,48 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 304,73 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 311,61 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.666.039 Aktien.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,78 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,47 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

