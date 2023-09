Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Vormittag Tendenz

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 293,10 EUR.

Mit einem Wert von 293,10 EUR bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 09:16 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 294,80 EUR. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 292,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 293,35 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.911 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Gewinne von 1,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,58 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 31.999,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

