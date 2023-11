Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 309,90 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 309,90 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 311,45 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 310,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.802 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 312,85 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2022 bei 104,76 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 195,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Am 25.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,30 USD je Aktie aus.

