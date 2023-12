Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 332,97 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 332,97 USD an der Tafel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.011 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 342,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,99 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,47 USD. Dieser Wert wurde am 21.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 196,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

