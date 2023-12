Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 335,92 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 335,92 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 338,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 331,22 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.083.231 Aktien.

Bei einem Wert von 342,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,04 Prozent niedriger. Am 21.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 66,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Am 25.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

