Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 303,95 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 303,95 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 304,45 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 303,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.166 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 315,75 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,88 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 105,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 186,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie im NASDAQ-Handel in Rot: Metas X-Konkurrent Threads startet in der EU

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain