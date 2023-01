Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 126,38 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,60 EUR zu. Bei 126,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.952 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 294,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 57,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 41,57 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,78 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.02.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 31.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,07 USD fest.

