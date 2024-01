Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 372,42 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 372,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.413 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 377,06 USD. Dieser Kurs wurde am 13.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2023 bei 132,14 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 373,38 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Stand der Krypto-Regulierung: So sieht es in der Welt digitaler Vermögenswerte aus

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Nach großen Kurszuwächsen in 2023: So könnte es für die "Magnificent Seven" weitergehen