Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 369,12 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 369,12 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 369,16 USD. Bei 373,58 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.194.131 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 377,06 USD markierte der Titel am 13.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.01.2023 bei 132,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,20 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,37 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Stand der Krypto-Regulierung: So sieht es in der Welt digitaler Vermögenswerte aus

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Nach großen Kurszuwächsen in 2023: So könnte es für die "Magnificent Seven" weitergehen