Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 340,55 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 340,55 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 340,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 342,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.583 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 344,95 EUR erreichte der Titel am 15.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2023 Kursverluste bis auf 121,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 64,39 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 373,38 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

