Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Mittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 12:03:10 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 165,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 165,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.213 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,00 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Mit einem Zuwachs von 23,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 85,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Am 01.02.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.165,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.671,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

