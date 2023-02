Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:17:34 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 166,44 EUR zu. Bei 166,60 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 166,04 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 65 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 215,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,73 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 85,92 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,61 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

