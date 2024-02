Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 484,29 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:01 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 484,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 46.221 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,62 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Am 25.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 167,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,90 USD je Aktie belaufen.

