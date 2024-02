Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 471,35 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 471,35 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 471,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 477,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.709.551 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,90 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt mittags

Meta zahlt erstmals Dividende: Warum das für Mark Zuckerberg trotz immenser Steuerabgaben ein großer Gewinn ist

Meta-Aktie im Aufwind: Meta-Chef Mark Zuckerberg kritisiert Konkurrenz-Brille von Apple