Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 453,10 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 453,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 453,10 EUR. Mit einem Wert von 450,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.661 Aktien.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 454,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 158,44 EUR. Mit Abgaben von 65,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.111,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 32.165,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

