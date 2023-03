Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:21 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 201,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.583 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 236,86 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 128,74 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.165,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.671,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.04.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,88 USD je Aktie belaufen.

