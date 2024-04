Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Dienstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 501,28 USD. Bei 503,00 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 498,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 316.720 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 531,44 USD. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. 6,02 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2023 auf bis zu 207,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 58,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,75 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 485,25 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.111,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32.165,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 23.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,11 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingebracht

Mag 7-Aktien NVIDIA, Microsoft, Tesla und Co. im 1. Quartal: Wer besonders überzeugte - und wer nicht

Nächster Angriff auf NVIDIA: Meta stellt neue Generation KI-Chips vor - Aktie legt leicht zu