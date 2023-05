Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag fester

Um 09:19 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 219,95 EUR zu. Bei 220,35 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.743 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 223,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 59,47 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 269,00 USD aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.645,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.908,00 USD eingefahren.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com