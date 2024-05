Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 475,26 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 475,26 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 473,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 475,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 870.248 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 238,14 USD. Mit einem Kursverlust von 49,89 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 36,46 Mrd. USD gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

US-Beteiligungen der UBS: Diese Aktien hatten die Zürcher im ersten Quartal 2024 im Portfolio

Wells Fargo-Experte wird bullisher: NVIDIA-Kursziel hochgeschraubt

Telekom-Aktie fester, Meta-Aktie im Plus: Meta unterliegt der Deutschen Telekom vor Gericht - Besseres Angebot im Tarifstreit