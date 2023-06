Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Freitagmittag positiv

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 282,90 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 34.076 Stück.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,99 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 68,86 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 271,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,85 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500 im Bullenmarkt - Welche Rückschlüsse sich aus der Historie auf die künftige Kursentwicklung schließen lassen

Meta-Aktie niedriger: Social-Media-Moderatoren fordern bessere Arbeitsbedingungen - Meta veröffentlicht KI-Modell

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com