Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Freitagvormittag

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 256,80 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 258,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 256,25 EUR. Bei 257,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 2.584 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 259,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 65,28 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,50 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.645,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.908,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,85 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

