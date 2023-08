Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) behauptet sich am Mittag

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 301,80 USD.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 301,80 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.075 Stück gehandelt.

Am 29.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 326,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 8,08 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,81 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.999,00 USD im Vergleich zu 28.822,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,38 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Musk: Käfigkampf mit Zuckerberg soll vor historischer Kulisse in Italien stattfinden