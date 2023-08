Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 299,90 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 299,90 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 297,77 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 300,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.120.866 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 70,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

